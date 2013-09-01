Консультация по автоматической вставке штрихкодов

У меня такая задача:

Клиенты заказывают пластиковые карты со штрихкодами, на каждой карте свой штрихкод. При печати заготовок (на листе А4 10 карт) на картах размещаются картинки со штрихкодом (сформированны Barcode Studio) На большом количестве картменять штрихкоды вручную - долго.

Нужна консультация чтобы автоматизировать процесс в Corel Draw или Adobe Illustrator (по аналогии с функцией PrintMerge только для изображений)

PS: картинки штрихкодов с помощью Barcode studio формируются в отдельную папку, файл со списком изображений генерируется. Остается только каким-то образом привязать это к графическому редактору