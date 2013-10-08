Необходимо сделать макет газетной полосы

Макет для газеты.

Размер макета 249,7*172,8, ½ газетной полосы.

Сейчас главное увидеть идеи сюжетов.

Как пример есть один вариант концепции, от которого можно оттолкнуться;

Необходимо 3 варианта/концепции. Данные концепции должны быть разные для выбора.

Пожелания: милая, теплая, семейная картина, семья читает книгу с ребенком… и мы хотим, чтобы это было доступно всем детям

Все данные отправлю по запросу