Сверстать визитку и отрисовать логотип

Нужно сверстать визитку:

шрифт Orator Std (макет в приложении)

и отрисовать логотип (в приложении) - должен быть максимально приближен к оригиналу

визитка и логотип должны быть минимум 300 dpi

размер 50 на 90 мм, прибавьте по 4 мм с каждого края.

все это сделать в фотошопе и прислать в psd, а до этого в jpeg на согласование до приемки