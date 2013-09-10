Верстка буклета, 2 полосы, предпечатная подготовка

День добрый! Необходим дизайн Сертификата для вручения. А4 под цифру (возможно под шелкуху, в зависимости от утвержденного макета). Требуется 3–5 вариантов. Из клипартов не брать! PS. Это не Конкурс! Задание только для выбранного Исполнителя.