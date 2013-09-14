Макеты в журнал 1\16 и 1\32

Верстка полиграфииЗавершен4 заявки164 просмотра
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Макеты в журнал 1\16 и 1\32 полосы. Макет нужно выполнить в стиле купона. Тематика - мотоциклы.

10 лет назад
motociklizd
Олег 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
suncry_design
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Макеты нарисованы. Работа выполнена быстро.
Четкое задание и оплата вовремя. Рекомендую!
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