Отрисовка по jpeg

$9
Верстка полиграфииЗавершен6 заявок199 просмотров
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Отрисовать по jpeg логотип, сверстать макет для конверта Е65 (110х220 мм) по схеме: лого, адрес, сайт. Оплата только в рублях Яндекс.деньги 300 руб, другие способы невозможны

10 лет назад
Drive-Direct
Юлия 
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
7 отзывов
Выбранный исполнитель
14sv
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$9
1 день
Работа сделана, но нюансы пришлось править самостоятельно. У меня как у непрофессионала ушло время
Работаю с заказчиком не первый раз. Сотрудничеством довольна. Рекомендую. Если какие-то не доработки в моей работе, я всегда исправляю, но в этот раз мне коррекции заказчик дал, но я так поняла не всю.
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