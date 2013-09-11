Правки в шаблон каталога + верстка 7 стр. Срочно.

Необходимо сделать карту, аналогично той, что во вложении (только по другому адресу). Размер не менее 1х1 метр с разрешением 600 DPI. И вставить данну карту в 5 макетов, в этих же макетах заменить текст с адресом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется версия ежегодного каталога формата А4 с ценами и картинками. Необходимо на базе имеющегося шаблона сверстать его обновленную версию.
Общий объем каталога 68 страниц (вкл. обложку и лист «для заметок») из которых:
43 страницы останутся в начальном виде или практически без изменений (кое-где цена будет меняться или пр. правки по мелочам).
18 стр. частичные правки в объеме до трети стр.
7 стр. правки в объеме более двух третей или верстать полностью
Что имеем:
1. Шаблон прошлогоднего каталога в PDF 1.3 Composite. (весит 1,62 ГБ, получите через Dropbox). Исходника в Adobe Indesign нет.
Легкую версию каталога в ознакомительных целях можно скачать по ссылке http://www.juicemaster.ru/download/file_507.html
2. В качестве ТЗ черновая верстка в Word. Все необходимые правки помечены красным, картинки пронумерованы
можно скачать в PDF по ссылке http://www.espressomaster.ru/C2013.zip
Задача:
Необходимо быстро сверстать готовую к печати версию каталога.
Пожалуйста, реально оценивайте свои силы. Время ограничено двумя днями на верстку и одним днем на правку, никакие задержки недопустимы.
Работа только для профессионалов имеющих опыт в полиграфии.
Оплата WM
Требования к макету во вложении.
Пожалуйста, указывайте Вашу цену, сроки и ссылки на портфолио.
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