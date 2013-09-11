Правки в шаблон каталога + верстка 7 стр. Срочно.

$1000
Верстка полиграфииЗакрыт5 заявок393 просмотра
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Имеется версия ежегодного каталога формата А4 с ценами и картинками. Необходимо на базе имеющегося шаблона сверстать его обновленную версию.

Общий объем каталога 68 страниц (вкл. обложку и лист «для заметок») из которых:

43 страницы останутся в начальном виде или практически без изменений (кое-где цена будет меняться или пр. правки по мелочам).

18 стр. частичные правки в объеме до трети стр.

7 стр. правки в объеме более двух третей или верстать полностью

Что имеем:

1. Шаблон прошлогоднего каталога в PDF 1.3 Composite. (весит 1,62 ГБ, получите через Dropbox). Исходника в Adobe Indesign нет.

Легкую версию каталога в ознакомительных целях можно скачать по ссылке http://www.juicemaster.ru/download/file_507.html

2. В качестве ТЗ черновая верстка в Word. Все необходимые правки помечены красным, картинки пронумерованы

можно скачать в PDF по ссылке http://www.espressomaster.ru/C2013.zip

Задача:

Необходимо быстро сверстать готовую к печати версию каталога.

Пожалуйста, реально оценивайте свои силы. Время ограничено двумя днями на верстку и одним днем на правку, никакие задержки недопустимы.

Работа только для профессионалов имеющих опыт в полиграфии.

Оплата WM

Требования к макету во вложении.

Пожалуйста, указывайте Вашу цену, сроки и ссылки на портфолио.

10 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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