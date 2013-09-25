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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
10 лет назад
Большое спасибо! Мужественно вытерпела все наши хотелки, замечания и доработки, в результате получилась очень хорошая работа. Спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо Вам, Александр! Было приятно с Вами сотрудничать, как с заказчиком. Задачи были поставлены чётко. Особенно большое спасибо за лёгкое и вежливое общение.
$5
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за качественную и оперативную работу! Всем рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Благодарю за приятное сотрудничество! Советую как хорошего и вежливого заказчика, умеющего четко ставить задачу.
$50
10 баллов
10 лет назад
Работа была выполнена на отличном уровне, с учетом всех пожеланий и в оговоренные сроки!
Ответный отзыв
Владислав, благодарю за хорошее сотрудничество! Приятно было работать. Задача была поставлена четко.Отношение очень вежливое и уважительное. Спасибо! Больше бы таких заказчиков.
$15
10 баллов
10 лет назад
Сотрудничать с Татьяной просто и приятно. Я получил отличный результат за короткий срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Александр проявил себя как вежливый и честный заказчик. Предоставил четкое задание. Александр, благодарю за приятное сотрудничество.
$25
10 баллов
10 лет назад
Работой доволен. Все было сделано в разумные сроки и с учетом всех правок.
Ответный отзыв
Благодарю Кирилла за хорошее сотрудничество! Было поставлено четкое задание. Приятно было работать. Рекомендую!
Дизайн продукции
4 отзыва
от $60
от 2 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $60
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
1 отзыв
от $100
от 4 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга