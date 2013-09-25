festdesign

Татьяна festdesign

 
33 годаРоссия/Нижний Новгород
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
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Отзывы заказчиков
alex_fgr
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Дизайн часов - подарка к НГ
Большое спасибо! Мужественно вытерпела все наши хотелки, замечания и доработки, в результате получилась очень хорошая работа. Спасибо!
Спасибо Вам, Александр! Было приятно с Вами сотрудничать, как с заказчиком. Задачи были поставлены чётко. Особенно большое спасибо за лёгкое и вежливое общение.
Ответный отзыв
Vebstudia
Юлия 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Поменять цвет сертификата
Спасибо за качественную и оперативную работу! Всем рекомендую к сотрудничеству!
Благодарю за приятное сотрудничество! Советую как хорошего и вежливого заказчика, умеющего четко ставить задачу.
Ответный отзыв
VladislavK
Владислав 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Сделать дизайн письма
Работа была выполнена на отличном уровне, с учетом всех пожеланий и в оговоренные сроки!
Владислав, благодарю за хорошее сотрудничество! Приятно было работать. Задача была поставлена четко.Отношение очень вежливое и уважительное. Спасибо! Больше бы таких заказчиков.
Ответный отзыв
alexdanilin
Данилин 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Макет визитки для печати
Сотрудничать с Татьяной просто и приятно. Я получил отличный результат за короткий срок. Рекомендую.
Александр проявил себя как вежливый и честный заказчик. Предоставил четкое задание. Александр, благодарю за приятное сотрудничество.
Ответный отзыв
kirillradov
Кирилл 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Подарочный сертификат
Работой доволен. Все было сделано в разумные сроки и с учетом всех правок.
Благодарю Кирилла за хорошее сотрудничество! Было поставлено четкое задание. Приятно было работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн продукции
4 отзыва
от $60
от 2 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $60
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
1 отзыв
от $100
от 4 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга