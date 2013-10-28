Сделать дизайн письма

Нужно стильно и презентабельно оформить письмо-презентацию магазина наручных часов (готовый текст предоставим). Презентация должна быть на белом фоне, дизайн первой и последней страницы, сделать шапку и концевик на каждой странице. По ходу текста должны быть поставлены фотографии в тему текста (фото будут предоставлены).

Готовое письмо нужно будет конвертировать в pdf формат.

От Вас — портфолио обязательно. Жду предложений по цене и срокам.