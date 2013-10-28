Сделать дизайн письма

Дизайн сайтовЗавершен14 заявок247 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно стильно и презентабельно оформить письмо-презентацию магазина наручных часов (готовый текст предоставим). Презентация должна быть на белом фоне, дизайн первой и последней страницы, сделать шапку и концевик на каждой странице. По ходу текста должны быть поставлены фотографии в тему текста (фото будут предоставлены).

Готовое письмо нужно будет конвертировать в pdf формат.

От Вас — портфолио обязательно. Жду предложений по цене и срокам.

10 лет назад
VladislavK
Владислав 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
festdesign
Татьяна 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$50
4 дня
Работа была выполнена на отличном уровне, с учетом всех пожеланий и в оговоренные сроки!
Владислав, благодарю за хорошее сотрудничество! Приятно было работать. Задача была поставлена четко.Отношение очень вежливое и уважительное. Спасибо! Больше бы таких заказчиков.
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