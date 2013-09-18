Нужны дизайн и верстка для главной страницы сайта продуктовой IT-компании (на Wordpress). Адрес веб-страницы - http://test.catalogloader.com. На ней хотим обыграть наши товары из страницы http://test.catalogloader.com/products Общение по Skype (только голосом) в рабочее время по Москве с ...
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Задача разработать логотип и дизайн сайта агентства недвижимости. Многостраничной и трудоемкой работу назвать не могу, скорее, разработка общей стилистики в соот. с моим видением и модульной сеткой сайта.
Есть идея и примерная структура сайта + видение принципа работы и взаимодействия модулей.
Схемку набросаю и поделюсь идеями по взаимному согласию и началу сотрудничества.
На выходе хочу увидеть готовый лого в кривых и главную страницу в .psd.
Welcome!
p.s. Забыл сказать, что важно, чтоб исполнитель мог набросать обсуждаемую идею на бумаге ручками в карандаше.
Клипарт наборы иконок и стилей не интересуют.
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