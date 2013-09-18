Логотип и дизайн сайта агентства недвижимости

$200
Дизайн сайтовЗакрыт28 заявок278 просмотров
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Задача разработать логотип и дизайн сайта агентства недвижимости. Многостраничной и трудоемкой работу назвать не могу, скорее, разработка общей стилистики в соот. с моим видением и модульной сеткой сайта.

Есть идея и примерная структура сайта + видение принципа работы и взаимодействия модулей.

Схемку набросаю и поделюсь идеями по взаимному согласию и началу сотрудничества.

На выходе хочу увидеть готовый лого в кривых и главную страницу в .psd.

Welcome!

p.s. Забыл сказать, что важно, чтоб исполнитель мог набросать обсуждаемую идею на бумаге ручками в карандаше.

Клипарт наборы иконок и стилей не интересуют.

Дизайн сайта
10 лет назад
Valexr
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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