Задача разработать логотип и дизайн сайта агентства недвижимости. Многостраничной и трудоемкой работу назвать не могу, скорее, разработка общей стилистики в соот. с моим видением и модульной сеткой сайта.

Есть идея и примерная структура сайта + видение принципа работы и взаимодействия модулей.

Схемку набросаю и поделюсь идеями по взаимному согласию и началу сотрудничества.

На выходе хочу увидеть готовый лого в кривых и главную страницу в .psd.

Welcome!

p.s. Забыл сказать, что важно, чтоб исполнитель мог набросать обсуждаемую идею на бумаге ручками в карандаше.

Клипарт наборы иконок и стилей не интересуют.