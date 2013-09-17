Дизайн и верстка главной страницы сайта

Нужны дизайн и верстка для главной страницы сайта продуктовой IT-компании (на Wordpress).

Адрес веб-страницы - http://test.catalogloader.com.

На ней хотим обыграть наши товары из страницы http://test.catalogloader.com/products

Общение по Skype (только голосом) в рабочее время по Москве с 10:00 до 17:00.

Подробности исполнителю.