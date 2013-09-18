Требуется оригинальный, интересный дизайн для интернет-магазина голливудских брендов (элитная одежда, обувь, аксессуары, женское, детское) + верстка дизайна (движок WebAsyst) Нужны: Главная страница Страница предварительного просмотра товаров (при открытии категории) Страница полного просмотра товара Страница входа в личный аккаунт (там же и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, молодой веб-студии требуется Веб дизайнер. Форма оплаты сдельная, оплата частями. Пожалуйста указывайте Ваш прейскурант максимально подробно, например:
Дизайн сайта визитки главная...
Дизайн сайта визитки дополнительные страницы...
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Дизай логотипа...
Дизайн банков (размер)...
Дизайн блока (калькулятор, форма...)...
Исправления дизайна от... до...
Портфолио обязательно.
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