Требуется Веб дизайнер.

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки92 просмотра
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Добрый день, молодой веб-студии требуется Веб дизайнер. Форма оплаты сдельная, оплата частями. Пожалуйста указывайте Ваш прейскурант максимально подробно, например:

Дизайн сайта визитки главная...

Дизайн сайта визитки дополнительные страницы...

...

Дизай логотипа...

Дизайн банков (размер)...

Дизайн блока (калькулятор, форма...)...

Исправления дизайна от... до...

Портфолио обязательно.

10 лет назад
php-org
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв(-1)
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