Срочно дизайн главной для магазина

Есть незаконченый сайт на х-карт нужно закончить главную страницу. Логотип, Банера и возможно дополнительные модули . Очень срочно , есть готовый пример с которого можно работать..Сайт уже на хосте. Лайаут и пример уже есть.

Посмотреть можно www.naturaldeal.com

Готовы обсудить и принять предложения по изминению в дизайне.

Вопрос оплаты можно обсуждать.