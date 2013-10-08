Требуется нарисовать дизайн одностраничника.

Основные требования:

- На сайте будет слайдер, необходимо будет под него подготовить картинки (8 штук) картинки необходимо будет найти самостоятельно по ключевым словам;

- Есть макет нарисованный от руки, придерживаться необходимо его;

- Фирма занимается продажей различной древесины, следовательно стиль должен быть подходящий.

Работаем без предоплаты.

\Нужен адекватный исполнитель, который нормально воспринимает конструктивную критику.

В случае успешного сотрудничества вы можете перерасти в постоянного (заказы есть регулярно).

Озвучивайте ваши цены и сроки.