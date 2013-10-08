Дизайн одностраничника

$50
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок217 просмотров
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Требуется нарисовать дизайн одностраничника.

Основные требования:

- На сайте будет слайдер, необходимо будет под него подготовить картинки (8 штук) картинки необходимо будет найти самостоятельно по ключевым словам;

- Есть макет нарисованный от руки, придерживаться необходимо его;

- Фирма занимается продажей различной древесины, следовательно стиль должен быть подходящий.

Работаем без предоплаты.

\Нужен адекватный исполнитель, который нормально воспринимает конструктивную критику.

В случае успешного сотрудничества вы можете перерасти в постоянного (заказы есть регулярно).

Озвучивайте ваши цены и сроки.

10 лет назад
SEOinSoul
Илья 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Dezimona
Ника 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
49 отзывов
10 лет назад
$50
5 дней
Очень довольны сотрудничеством! Было очень много изменений, но Ника без проблем вносила их, всегда на связи! Профессионально! Советуем!
Рекомендую Илью как ответственного и порядочного заказчика. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Исключительно положительные впечатления от работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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