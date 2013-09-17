Проработать блок для сайта "Курсы валют"

Необходимо сделать дизайн и сверстать 3-4 магазинных шаблона. Общий объем работ 3-4 главных страниц и 24-28 внутренних на основе этих шаблонов. Тематика - специфическая, но ничего криминального.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мотив такой:
На сайте в боковой панели есть необходимость выводить курсы валют. Блок под это дело стандартный и редизайну не подлежит. Нужно нарисовать содержимое этого блока.
Т.е. задача:
- продумать, как будут выглядеть строки с курсами, учитывая общий дизайн сайта
- отрисовать эти строки внутри блока
Скриншот блока в приложении.
На выходе нужна просто картинка, как будут выглядеть вывод курсов в итоге.
Сайт: www.money-talks.ru
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