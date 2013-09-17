Проработать блок для сайта "Курсы валют"

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Мотив такой:

На сайте в боковой панели есть необходимость выводить курсы валют. Блок под это дело стандартный и редизайну не подлежит. Нужно нарисовать содержимое этого блока.

Т.е. задача:

- продумать, как будут выглядеть строки с курсами, учитывая общий дизайн сайта

- отрисовать эти строки внутри блока

Скриншот блока в приложении.

На выходе нужна просто картинка, как будут выглядеть вывод курсов в итоге.

Сайт: www.money-talks.ru

10 лет назад
Polyaxe
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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