Проработать блок для сайта "Курсы валют"

Мотив такой:

На сайте в боковой панели есть необходимость выводить курсы валют. Блок под это дело стандартный и редизайну не подлежит. Нужно нарисовать содержимое этого блока.

Т.е. задача:

- продумать, как будут выглядеть строки с курсами, учитывая общий дизайн сайта

- отрисовать эти строки внутри блока

Скриншот блока в приложении.

На выходе нужна просто картинка, как будут выглядеть вывод курсов в итоге.

Сайт: www.money-talks.ru