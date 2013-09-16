Эскиз дизайна

Приглашаем к сотрудничеству Дизайнера для участия в разработке нового уникального продукта для B2C сегмента Требования: портфолио работ в области мобильных технологий и/или больших экранов; опыт работы от 2-х лет; опыт в создании дизайна для бизнес приложений. Обязанности: создание графических элементов для ...