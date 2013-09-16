Графический дизайнер

Необходимо разработать дизайн
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем к сотрудничеству Дизайнера для участия в разработке нового уникального продукта для B2C сегмента
Требования:
портфолио работ в области мобильных технологий и/или больших экранов;
опыт работы от 2-х лет;
опыт в создании дизайна для бизнес приложений.
Обязанности:
создание графических элементов для рекламных площадей на touch screen-ах.
Условия:
высокий уровень заработной платы;
профессиональный рост.
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