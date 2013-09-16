Улучшение дизайна сайта

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки122 просмотра
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Есть проект, недавно запущенный в работу (http://visell.tv/).

Необходимо улучшить внешний вид сайта за счет форматирования контента, улучшения шрифтов, отступов, CSS-правок и т.д. Если более простым языком - причесать, чтобы смотрелось более презентабельно.

Сайт разработан на ASP.NET MVC, для работы с дизайном потребуется знание основ верстки, т.к. потребуется правка разметки.Т.е. необходим дизайнер + верстальщик .

Для соискателей - хочу видеть, как вы а) либо модернизировали кому-то дизайн сайта, либо сделали - с авторством работы б) что вы понимаете, что такое CSS, верстка.

Знание ASP.NET MVC приветствуется (но не обязательно, в данный момент), т.к. второй частью модернизации визуальной части будет создание переключателя тем оформления в профиле пользователя.

Жду предложений.

10 лет назад
webapp-job
Гапанюк 
44 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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