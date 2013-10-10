Требуется разработать дизайн главной страницы

$140
Дизайн сайтовЗавершен14 заявок2751 просмотр
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#1$140

Создания уникального и стильного дизайна для сайта Гостевой Дом "Ark-Hotel" старый сайт http://www.hotelark.ru

Разделы меню как на старом

На главной странице должно присутствовать:

Слайдер

Погода

Блок Новостей

Блок Акции

Блок Наши события

Блок Бронирование номеров

Фон должен быть интересный (красочный)

По функционалу и разделам понравился сайт

http://www.chayka-hotel.ru/

Сайт не должен выглядеть как стандартный и табличный шаблон

Дополнительные материалы

https://www.dropbox.com/sh/w9rpkuqbablrgbk/C2d1h4GamI

10 лет назад
Slava_NN
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
Mochulskiy
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
#1
Проста отлична была сделана работа по дизайну ! Дизайн получился супер ! Спасибо большое ! Всем рекомендую
Вячеслав, приятный человек и отличный заказчик. После завершения конкурса были некие доработки, после этого макет был утвержден и конкурс был закрыт. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Заявки фрилансеров
Mochulskiy
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
#1
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