Требуется разработать дизайн главной страницы

Приветствую! Нужно отрисовать дизайн для сайта микрофинансовой организации. Продумывать расположение элементов не нужно. Предоставлю схемы всех страниц, которые нужно будет отрисовать. Требуется отрисовать следующие страницы: главная сотрудничество инвесторы как погасить? контакты И по мелочи — всплывающие формы регистрации, авторизации, подтверждения заказа. Подробное ТЗ вышлю кандидатам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создания уникального и стильного дизайна для сайта Гостевой Дом "Ark-Hotel" старый сайт http://www.hotelark.ru
Разделы меню как на старом
На главной странице должно присутствовать:
Слайдер
Погода
Блок Новостей
Блок Акции
Блок Наши события
Блок Бронирование номеров
Фон должен быть интересный (красочный)
По функционалу и разделам понравился сайт
Сайт не должен выглядеть как стандартный и табличный шаблон
Дополнительные материалы
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