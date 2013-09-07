Необходимо отрисовать дизайн сайта, тематика — стоматология. Подробное ТЗ с примерами и описанием есть. Требуется отрисовать одну главную страницу и три рабочих. Бюджет 100 — 120 $. Срок 4 — 5 дней. Оплата по факту ...
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Приветствую!
Нужно отрисовать дизайн для сайта микрофинансовой организации.
Продумывать расположение элементов не нужно. Предоставлю схемы всех страниц, которые нужно будет отрисовать.
Требуется отрисовать следующие страницы:
главная
сотрудничество
инвесторы
как погасить?
контакты
И по мелочи — всплывающие формы регистрации, авторизации, подтверждения заказа.
Подробное ТЗ вышлю кандидатам и после этого отберу человека, с которым продолжим сотрудничество.
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