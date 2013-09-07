Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт68 заявок391 просмотр
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Приветствую!

Нужно отрисовать дизайн для сайта микрофинансовой организации.

Продумывать расположение элементов не нужно. Предоставлю схемы всех страниц, которые нужно будет отрисовать.

Требуется отрисовать следующие страницы:

главная

сотрудничество

инвесторы

как погасить?

контакты

И по мелочи — всплывающие формы регистрации, авторизации, подтверждения заказа.

Подробное ТЗ вышлю кандидатам и после этого отберу человека, с которым продолжим сотрудничество.

Дизайн сайта
10 лет назад
vipiska78
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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