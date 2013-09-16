Доработать сайт в плане верстки + живой поиск

Сайт http://steam-account.ru

1. Вместо

(в блоках по краям которые) сделать обычный класс, точно с таким же шрифтом. (Служба поддержки, Гарантии ИТД)

2. Сделать живой поиск на сайт.

Поиск сделать длиннее(350 px шириной).

В шапке сайта рядом с поиском, сделать поиск по буквам. Как тут справа steambuy.com. Только По английским!

Стиль букв можно такой же как у сайта steambuy.com, Только при наведении цвет 66ff00. И обвести в зеленую рамочку.

Ссылки: Отзывы клиентов, гарантии магазина, как купить игру, тест покупка убрать вверх сайта справа. И добавить ссылку - Мои покупки. Поместить на зеленый уголок.

3. На странице оплаты товара, например тут http://steam-account.ru/oplata/garrys_mod_kupit Отделить блок гарантии. Точнее поделить его на два. Поставить зеленый значок вот он и слово гарантии со ссылкой. При наведении на весь блок, кроме зеленой картинки, можно залить оранжевым .

4. Достойно отверстать страницу http://steam-account.ru/garant.php

Довести до приличного уровня, чтобы было приятно как тута http://steambuy.com/garant.php

Хочу чтобы получилось примерно так http://rghost.ru/private/48747654/dbf21d58b8d181751af9902833b679d9