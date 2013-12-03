Дизайн для сайта сканера

Требуется только дизайн. От вас надо PSD. Html не надо. На все страницы будет выдан лайуат. Отступать отнего можно только если вы предложите причины это сделать.

Потребуется очень тщательная проработка деталей. Полировать логотип, полировать иконки. Это работа в первую очередь над интерфейсом. Приколото общее описание и детали по первой странице. Всего потребуется 7 страниц и два попачика.