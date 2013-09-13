Веб-дизайнер на ряд проектов

$500
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки257 просмотров
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Здравствуйте, Дизайнеры.

Мне требуется дизайнер, физически находящийся в Кишиневе, для разработки ряда проектов.

Проекты не сложные, дизайн сайтов различных тематик. Оплата наличными.

Если таковые дизайнеры имеются, буду рад получить ваши контакты. Подробные описания проектов получает выбранный исполнитель.

Ждем заявок.

10 лет назад
CRIK0VA
Елена 
31 годМолдова
15 лет в сервисе
Была
год назад
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