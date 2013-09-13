Веб-дизайнер на ряд проектов

Примеры - http://masterdeck.ru/production/drevesno-polimernyj-kompozit/ http://www.polywood.ru/#github16 Презентация террасной доски... Нужна отрисовка в похожем стиле, террасная доска должна меняться по виду и ...
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Здравствуйте, Дизайнеры.
Мне требуется дизайнер, физически находящийся в Кишиневе, для разработки ряда проектов.
Проекты не сложные, дизайн сайтов различных тематик. Оплата наличными.
Если таковые дизайнеры имеются, буду рад получить ваши контакты. Подробные описания проектов получает выбранный исполнитель.
Ждем заявок.
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