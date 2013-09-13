Разработать дизайн всплывающего окна

Нужно создать посадочную страницу на основе существующего дизайна сайта и корпоративного стиля. Нужно хотя бы минимальное понимание юзабилити, и понимание, - какая страница будет действительно продавать. Есть чужие примеры, которые нравятся. Задача минимум - сделать 2-3 ...