5-ти страничный сайт для актрисы

Дизайн сайтовЗавершен21 заявка278 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! Необходимо красиво и стильно отрисовать 5-ти страничный сайт для актрисы. От вас - цена, сроки, похожие работы в портрфеле.

10 лет назад
cinemae
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
zalphabet
Валерий 
37 летУзбекистан
14 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$400
10 дней
Валерий достоин максимальной оценки. Мгновенно понял задачу и реализовал в кратчайший срок. Первый и единственный макет был принят без правок. Браво!
Задачу поставили четко и описали подробно, фидбеки Денис присылал очень быстро. Приятный заказчик.
  • Похожие заказы

  • Нарисовать лендинговую страницу

    $100

    Нужно создать посадочную страницу на основе существующего дизайна сайта и корпоративного стиля. Нужно хотя бы минимальное понимание юзабилити, и понимание, - какая страница будет действительно продавать. Есть чужие примеры, которые нравятся. Задача минимум - сделать 2-3 ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переделка сайта, дизайна

    Требуется переделать сайт www.rusedu.ru создать новый уникальный дизайн добавить несколько разделов в меню, Исправить мелкие баги,улучшить админку,, личные кабинеты пользователей сделать кой какую автоматизацию в личном кабинете пользователя

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн страницы для женского тренинга

    Бюджет по договоренности Дизайн страницы для женского тренинга (одностраничник) Добрый день! Необходимо сделать классный дизайн для продающей страницы для женского тренинга: udilova.justclick.ru/mfw Примеры одностраничников letbehappy.ru/happy/ infocoach.me/ zolotoiaktiv.ru/index1.html В комментариях напишите: 1. Делали ли вы дизайн одностраничников 2. Сколько ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен дизайн сайта

    Нужен дизайн сайта по функциональности - аналог youdo.com. Пользователи регистрируются, добавляют задачи, выбирают исполнителя. Не нужна только карта(Яндекс Карта на внутренних страницах), остальное все будет как на youdo.com Интересует цена и сроки

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание лэндинг пэйдж

    $250

    Нужен дизайнер для создание приземляющей странице ( landing page) Требования: - сделать все согласно ТЗ ( сэйлзак в атаче, целевая аудитория ) - Красивое и аккуратное оформление - Все заголовки и кнопки сделать согласно юзабилити ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать сайт на Joomla.

    Есть сайт, который планируется использовать для компании занимающейся бухгалтерскими услугами. Нужно добавить в основное меню пункты ЦЕНЫ, УСЛУГИ, ОТЗЫВЫ, ПРОЕКТЫ. Сделать вертикальный перечень услуг доступный с любой страницы сайта (где-то сбоку, справа скорее всего). Добавить ...

    Joomla
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка макета маркетинговой программы

    Необходимо оформить макет маркетинговой программы для web-страницы (landing page). Есть идея для оформления и текст акции. От вас нужно стильно, красиво и креативно всё оформить. Примеры страничек и стиль вышлю выбранному исполнителю. Страничек будет много, поэтому ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад