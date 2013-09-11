Создание лэндинг пэйдж

$250
Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок212 просмотров
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Нужен дизайнер для создание приземляющей странице ( landing page)

Требования:

- сделать все согласно ТЗ ( сэйлзак в атаче, целевая аудитория )

- Красивое и аккуратное оформление

- Все заголовки и кнопки сделать согласно юзабилити

- Быть на связи в рабочее время

- По необходимости делать правки в сжатые сроки

- Срок выполнения 48 часов, со всеми правками

Если хотите чтобы я ответил на Ваш отклик, приложите к вашему ответу 5-10 приземляющих страниц которые вы разрабатывали. для каждой пропишите стоимость и сроки разработки.

10 лет назад
ArtKV
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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