Создание лэндинг пэйдж

Есть сайт, который планируется использовать для компании занимающейся бухгалтерскими услугами. Нужно добавить в основное меню пункты ЦЕНЫ, УСЛУГИ, ОТЗЫВЫ, ПРОЕКТЫ. Сделать вертикальный перечень услуг доступный с любой страницы сайта (где-то сбоку, справа скорее всего). Добавить ...
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Нужен дизайнер для создание приземляющей странице ( landing page)
Требования:
- сделать все согласно ТЗ ( сэйлзак в атаче, целевая аудитория )
- Красивое и аккуратное оформление
- Все заголовки и кнопки сделать согласно юзабилити
- Быть на связи в рабочее время
- По необходимости делать правки в сжатые сроки
- Срок выполнения 48 часов, со всеми правками
Если хотите чтобы я ответил на Ваш отклик, приложите к вашему ответу 5-10 приземляющих страниц которые вы разрабатывали. для каждой пропишите стоимость и сроки разработки.
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