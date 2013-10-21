Разработка дизайна по ТЗ и примерному макету

$250
Дизайн сайтовЗавершен21 заявка203 просмотра
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Разработка дизайна сайта по ТЗ и примерному макету.

10 лет назад
alexuc
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
undersand
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$200
2 дня
Работа сделана качественно и ответственно. В срок. Рекомендую.
Адекватный заказчик; всегда на связи, оплата в срок. работаем дальше )
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