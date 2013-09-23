Создание дизайна сайта спортивного магазина

Здравствуйте, нужно изменить несколько элементов шаблонного дизайна сайта. Шаблон wordpress voidy. Дизайн сделать на тему строительства (кровля). 1) Полностью отрисовать шапку, я вам дам картинку, которая в шапке (фоновый рисунок), вы сделаете ее дизайн. 2) В стиль ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать 2 варианта главной страницы сайта-каталога спортивного магазина.
+ 1 типовую страницу дизайна внутренней страницы (после того, как будет выбран один из вариантов главной и внесены возможные корректировки).
Сайт должен выглядеть очень стильно и современно.
Срок на разработку дизайна 2 вариантов главной страницы - 8 дней. Первы вариант страницы необходимо представить в течение 5 дней.
Более подробное техническое задание отправлю в личку.
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