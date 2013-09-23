Создание дизайна сайта спортивного магазина

Дизайн сайтовЗавершен30 заявок267 просмотров
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Необходимо разработать 2 варианта главной страницы сайта-каталога спортивного магазина.

+ 1 типовую страницу дизайна внутренней страницы (после того, как будет выбран один из вариантов главной и внесены возможные корректировки).

Сайт должен выглядеть очень стильно и современно.

Срок на разработку дизайна 2 вариантов главной страницы - 8 дней. Первы вариант страницы необходимо представить в течение 5 дней.

Более подробное техническое задание отправлю в личку.

10 лет назад
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
binarygirl
Елена 
37 летВенгрия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$300
5 дней
Сделала все в срок, очень качественно, даже корректировок практически не потребовалось. Было приятно сотрудничать. Буду обращаться с новыми проектами.
Отличный заказчик! Рекомендую!
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