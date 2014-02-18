Разработка дизайна для магазина автозапчастей

$500
Дизайн сайтовЗавершен51 заявка390 просмотров
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Требуется разработать дизайн для интернет-магазина автозапчастей. Дизайн должен совмещать простоту, удобство, современность и понятность для конечного пользователя. Более подробный брифлист вышлю всем желающим, а также можем обсудить по моим контактным данным.

10 лет назад
Bryzgalov-v
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 часов назад
Выбранный исполнитель
binarygirl
Елена 
37 летВенгрия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$500
10 дней
Елена показала себя как отличный дизайнер с хорошим вкусом и современным взглядом на дизайн сайта.
Отличный заказчик! Рекомендую!
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