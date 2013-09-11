Нужен современный, обращающий на себя сайт, что бы представить фирму производитель в новом виде. ТЗ в прилепленном файле. Срок выполнения 3 дня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бюджет по договоренности
Дизайн сайта гос учереждения, с CMS (wp/joomla/самописное)
День добрый!
Нужен сайт для гос учереждения. Дизайн минималистический и чистый (в рамках разумного).
Сайту нужен CMS – добавить/удалить/редактировать пункты меню, материалы. Должна быть лента новостей и вопрос ответ. Больше динамики не нужно. WP/Joomla окей, рассмотрим другие варианты, в том числе самописные.
Наполнение сайта наше. Материалы готовы. Лого есть.
В начале разработки нужно 3 разных макета, на согласование одного из них руководителем.
Сроки сжаты, не более 2-3 недель.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Нужен симпатичный дизайн сайта компании. Профиль деятельности "Мебель на заказ" Разделы сайта: - Главная - Фотогалерея - Обратная связь - Контакты Разделы фотогалереи - Шкафы - Кухни - Прихожие - ... Обратная связь - форма: - Имя - Телефон - Email - Сообщение Есть подобие логотипа. Пишите цену, сроки, портфолиоЗавершен10 лет назад
- $500
В ваших предложениях хотелось бы увидеть работы на схожую тематику. Необходимо отрисовать отдельные шаблоны под каждый раздел: Проводка, канализация, проводка, итд Цену указал приблизительную, будет ваьироваться в зависимости от количества шаблонов.Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $500
требуется изготовить несколько landing pages примерный макет для каждой странички есть. Нужно лишь, сохранив расположение элементов изменить графические составляющие . От исполнителя требуется хороший уровень знания графики и умение работать с уникальной графикой. предпочтение будет ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Здравствуйте, необходимо создать дизайн для сайта remont-vs.ruДизайн сайтов31 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется дизайнер с пониманием, умением и творческим подходом к лендингам, одностраничникам, инфографике. Ничего сверхъестественного - аккуратно, со вкусом.Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно создать и насадить на Joomla простой дизайн для сайта-визитки энергетической компании. т.е. нужно сделать 1) простой дизайн 2) вёрстку 3) насадить на JoomlaДизайн сайтов17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Организация перевозок по всему свету всеми видами транспорта. Нужны идеи дизайна. На сайте представлены функции: форма заявки на перевозку, личный кабинет для клиента, где он может видеть статус своих заказов; калькулятор тарифа; онлайн консультант; Меню верхнее (помельче): ...Завершен10 лет назад
Агентству интернет-маркетинга требуется дизайнер посадочных страниц на удаленную работу для постоянного сотрудничества. Требования к кандидатам: Опыт создания посадочных страниц – обязателен Портфолио созданных посадочных страниц Что нужно будет делать: Рисовать макеты посадочных страниц Верстать нарисованные посадочные страницы (не обязательно, по согласованию) Будет ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Добрый день! есть сайт http://pravda-odna.com. Задача переоформить: 1. нарисовать классную шапочку 2. небольшой дизайн футера 3. сменить иконки и панельки этапы работы: 1. ...Завершен10 лет назад