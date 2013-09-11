Бюджет по договоренности

Дизайн сайта гос учереждения, с CMS (wp/joomla/самописное)

День добрый!

Нужен сайт для гос учереждения. Дизайн минималистический и чистый (в рамках разумного).

Сайту нужен CMS – добавить/удалить/редактировать пункты меню, материалы. Должна быть лента новостей и вопрос ответ. Больше динамики не нужно. WP/Joomla окей, рассмотрим другие варианты, в том числе самописные.

Наполнение сайта наше. Материалы готовы. Лого есть.

В начале разработки нужно 3 разных макета, на согласование одного из них руководителем.

Сроки сжаты, не более 2-3 недель.