Дизайн сайта строительной тематики

Организация перевозок по всему свету всеми видами транспорта. Нужны идеи дизайна. На сайте представлены функции: форма заявки на перевозку, личный кабинет для клиента, где он может видеть статус своих заказов; калькулятор тарифа; онлайн консультант; Меню верхнее (помельче): ...