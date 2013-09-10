Требуется дизайнер с пониманием, умением и творческим подходом к лендингам, одностраничникам, инфографике. Ничего сверхъестественного - аккуратно, со вкусом.
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Здравствуйте, необходимо создать дизайн для сайта remont-vs.ru
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