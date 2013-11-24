Тема "логистика"

$50
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки484 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$50

Организация перевозок по всему свету всеми видами транспорта. Нужны идеи дизайна.

На сайте представлены функции:

форма заявки на перевозку,

личный кабинет для клиента, где он может видеть статус своих заказов;

калькулятор тарифа;

онлайн консультант;

Меню верхнее (помельче): Процесс / ПС / ОК / Запрос тарифа / Заказ звонка / Где груз?

Меню «среднее» над контентом, пункты: Мультимодальные / Авто / Авиа / Ж/д / Морские / Городские / Отдел доставки

Предусмотрены выпадающие подменю.

Нижнее меню (помельче) дублирует некоторые пункты других меню, не суть важно.

Главная страница может содержать слайдер.

Победитель автоматически получает заказ на доведение эскиза до финального psd.

10 лет назад
ZVV
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
selfore
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
#1
Рекомендую Вячеслава как быстрого и отзывчивого исполнителя. От идеи до реализации требуется буквально день-два. Довести до совершенства заказ не получилось, но это произошло по вине заказчика, Вячеслав со своей стороны сделал все необходимое.
все на уровне
Заявки фрилансеров
selfore
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Дизайнер посадочных страниц

    Агентству интернет-маркетинга требуется дизайнер посадочных страниц на удаленную работу для постоянного сотрудничества. Требования к кандидатам: Опыт создания посадочных страниц – обязателен Портфолио созданных посадочных страниц Что нужно будет делать: Рисовать макеты посадочных страниц Верстать нарисованные посадочные страницы (не обязательно, по согласованию) Будет ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перерисовать тему Wordpress

    $50

    Добрый день! есть сайт http://pravda-odna.com. Задача переоформить: 1. нарисовать классную шапочку 2. небольшой дизайн футера 3. сменить иконки и панельки этапы работы: 1. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка дизайна главной страницы сайта

    $250

    Разработать дизайн главной страницы сайта о запасных частях для скутеров. В приложении - ТЗ (Описание макета.odt) и собственно макет страницы (посмотреть -&gt; Home.html) Нужно разработать дизайн, кроме раздела "Преимущества..." (он будет в виде инфографики выполнен отдельно). Если ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта с фильмами под iPad в стиле iOS 7

    $500

    Надо нарисовать дизайн сайта (главная + внутренняя) с фильмами для iPad в стиле IOS 7 (скриншоты прикрепил) Детальное описание, что должно быть на страницах находиться в док файле.

    Дизайн сайтаiOS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • WEB-дизайнер

    $2500

    Креативной студии на длительную и плодотворную работу (по удаленке) требуется WEB-дизайнер. Основные задачи: Подбор стиля и прорисовка макетов согласно брифу. Участие в подготовке креативной концепции и консультация по творческим вопросам. Разработка дизайна, разработка прототипов, создание визуалов, баннеров, иллюстраций, ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн для сайта

    $50

    Требуется дизайнер для отрисовки красивого дизайна для портала больных людей. Ресурс во благотворительность, и не будет нести никакой выгоды. Версткой и разработкой буду заниматься сам по мере свободного времени. Кто хочет помочь смертельно больным людям, ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать главную страничку сайта.

    $100

    Нужно дополнить/изменить дизайн, сделать страничку более живой. - Разбавить сайт тематическими картинками (сделать разделяющие полосы, линии) - систематизировать вид главной страницы.. расширить функционал. Подробное тз в прикрепленке. Бюджет по договоренности, СБР. Сайт на ASP.NET

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн e-mail Шаблона

    Добрый день, необходим дизайн e-mail Шаблона для рассылок бренда Victoria's Secret. Наш сайт http://victoria4you.ru/ . В прикрепленном файле бывшая шапка и футер рассылки. Пишите цену и сроки...желательны примеры работ.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад