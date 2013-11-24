Тема "логистика"

Агентству интернет-маркетинга требуется дизайнер посадочных страниц на удаленную работу для постоянного сотрудничества. Требования к кандидатам: Опыт создания посадочных страниц – обязателен Портфолио созданных посадочных страниц Что нужно будет делать: Рисовать макеты посадочных страниц Верстать нарисованные посадочные страницы (не обязательно, по согласованию) Будет ...
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Организация перевозок по всему свету всеми видами транспорта. Нужны идеи дизайна.
На сайте представлены функции:
форма заявки на перевозку,
личный кабинет для клиента, где он может видеть статус своих заказов;
калькулятор тарифа;
онлайн консультант;
Меню верхнее (помельче): Процесс / ПС / ОК / Запрос тарифа / Заказ звонка / Где груз?
Меню «среднее» над контентом, пункты: Мультимодальные / Авто / Авиа / Ж/д / Морские / Городские / Отдел доставки
Предусмотрены выпадающие подменю.
Нижнее меню (помельче) дублирует некоторые пункты других меню, не суть важно.
Главная страница может содержать слайдер.
Победитель автоматически получает заказ на доведение эскиза до финального psd.
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