Доработать главную страничку сайта.

$100
Дизайн сайтовЗавершен7 заявок207 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно дополнить/изменить дизайн, сделать страничку более живой.

- Разбавить сайт тематическими картинками (сделать разделяющие полосы, линии)

- систематизировать вид главной страницы.. расширить функционал.

Подробное тз в прикрепленке.

Бюджет по договоренности, СБР.

Сайт на ASP.NET

10 лет назад
krokodil_vk
Якушев 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Mochulskiy
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$100
2 дня
Все отлично. Разработал дизайн главной странички. Я доволен.Мои рекомендации.
Дмитрий, спасибо. Отлично сработались. Все четко и ясно. Рекомендую!
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