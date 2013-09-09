Дизайн сайта фабрики мебели

Разработать дизайн сайта для компании - производителя воздушных шаров. Дизайн должен быть современным, лаконичным и веселым. Разрешено использование следующих цветов: синий, зеленый, розовый, белый, серый + Разработка всего фирменного стиля компании. старый сайт: http://sharte.com.ua/ Более подробно уже при выборе исполнителя. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую, друзья и коллеги! :-)
Помогите решить проблему одной знакомой фабрики мебели.
Хотят сайт, но с ТЗ у них всё плохо, практически вытаскивать всё приходится.
В общем, прикладываю то, что удалось собрать и макеты баннеров в том числе.
Оцените по сложности работу, если кто-то возьмётся за проект.
Если кто-то готов сделать на WP под ключ - указывайте сразу в заявке сроки
разработки дизайна, вёрстки и создания шаблона, пожалуйста. :-)
Выгодные условия сотрудничества и оплаты тоже будут положительно сказываться в вашу сторону.
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