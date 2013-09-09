Дизайн сайта фабрики мебели

Приветствую, друзья и коллеги! :-)

Помогите решить проблему одной знакомой фабрики мебели.

Хотят сайт, но с ТЗ у них всё плохо, практически вытаскивать всё приходится.

В общем, прикладываю то, что удалось собрать и макеты баннеров в том числе.

Оцените по сложности работу, если кто-то возьмётся за проект.

Если кто-то готов сделать на WP под ключ - указывайте сразу в заявке сроки

разработки дизайна, вёрстки и создания шаблона, пожалуйста. :-)

Выгодные условия сотрудничества и оплаты тоже будут положительно сказываться в вашу сторону.