Бюджет: 1200 р./проект 35.89 $ — 27.34 € Дизайн лендинга (страницы) для партнерской программы Требуется заглавная страница (лендинг) партнерской программы интернет магазина электроники, точнее графическая центральная часть страницы. Т.е. по факту это будет картинка, созданная по ...
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Добрый день,нужно изготовить макеты корпоративного сайта
от рисовать 8 страниц
ТЗ и описание проекта в скайпе или в ЛК
оставляйте заявки
оплата по факту работы
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