Консультации в области дизайна и его разработка

Добрый день нужно от рисовать дизайн сайта коммерческой тематике, в принципе на постоянной основе сейчас нужно 8 страниц псд сделать так как заказов много
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка нового дизайна для сайта: mapsshop.ru
Вот, что уже сделанно: http://onlinekarty.ru/
Берётся за основу сайт самсунга, как вдохновение для создания нового дизайна: http://www.samsung.com/pl/consumer/home-appliances/vacuum-cleaners/robot/VR10F71UCBC/EO
Есть много своих особенностей, которые нужно придумывать самостоятельно.
Также нужно нарисовать некоторые элементы.
Потому требуется человек разбирающийся в интерфейсах сайтов, лучше, если именно интернет-магазинов.
Также умеющий нарисовать пару баннеров, которые нужны для сайта.
Хорошая фантазия, и опыт приветствуются.
Оплата по проектно.
Вебмани.
Прошу сразу указывать примерную цену за час работы.
Так как рамки проекта очень большие, конечной суммы за весь проект сложно сказать.
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