Консультации в области дизайна и его разработка

Разработка нового дизайна для сайта: mapsshop.ru

Вот, что уже сделанно: http://onlinekarty.ru/

Берётся за основу сайт самсунга, как вдохновение для создания нового дизайна: http://www.samsung.com/pl/consumer/home-appliances/vacuum-cleaners/robot/VR10F71UCBC/EO

Есть много своих особенностей, которые нужно придумывать самостоятельно.

Также нужно нарисовать некоторые элементы.

Потому требуется человек разбирающийся в интерфейсах сайтов, лучше, если именно интернет-магазинов.

Также умеющий нарисовать пару баннеров, которые нужны для сайта.

Хорошая фантазия, и опыт приветствуются.

Оплата по проектно.

Вебмани.

Прошу сразу указывать примерную цену за час работы.

Так как рамки проекта очень большие, конечной суммы за весь проект сложно сказать.