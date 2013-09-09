Консультации в области дизайна и его разработка

$500
Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок168 просмотров
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Разработка нового дизайна для сайта: mapsshop.ru

Вот, что уже сделанно: http://onlinekarty.ru/

Берётся за основу сайт самсунга, как вдохновение для создания нового дизайна: http://www.samsung.com/pl/consumer/home-appliances/vacuum-cleaners/robot/VR10F71UCBC/EO

Есть много своих особенностей, которые нужно придумывать самостоятельно.

Также нужно нарисовать некоторые элементы.

Потому требуется человек разбирающийся в интерфейсах сайтов, лучше, если именно интернет-магазинов.

Также умеющий нарисовать пару баннеров, которые нужны для сайта.

Хорошая фантазия, и опыт приветствуются.

Оплата по проектно.

Вебмани.

Прошу сразу указывать примерную цену за час работы.

Так как рамки проекта очень большие, конечной суммы за весь проект сложно сказать.

10 лет назад
t796746613
Сорока 
39 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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