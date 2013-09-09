Пункты меню и фон сайта с изюминкой

$15
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки141 просмотр
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1. Для раздела Услуги (сайта ветеринарной тематики)— графические пункты (что то подобное на этой странице http://vet-03.com/uslugi-na-domu-veterinara). Опять же, не оторванные от смысла и названия услуги картинки.

Сколько пунктов услуг будет? Давайте перечислю по порядку:

Вызов Ветеринара на дом

Вызов ветеринара за город

Вакцинация котят

Вакцинация щенков

Кастрация котов на дому

Стерилизация кошек на дому

Кастрация собак на дому

Стерилизация собак дома

Стоматологические услуги

Купирование ушей (обрезание ушей)

Стрижка котов

Стрижка собак

Усыпление собак и кошек

Платная консультация

(всего 14 картинок)

Мне представляется, что это будут картинки размером 330х115. (пример на сайте (http://vet-03.com/uslugi-na-domu-veterinara)

Это может быть, например иконка (смотрите приложение) с изображением услуги и тематический фон. Думая можно найти что то похожее на сервисах с платными фотографиями, таких например как 123rtf. Либо нарисовать самостоятельно.

2. Подобрать фоновый рисунок для этого сайта vet-03.com

Вместо оранжевого фона (который сейчас установлен) подобрать тематический рисунок или скомпоновать самостоятельно. Например это могут быть оранжевого цвета разные медицинские инструменты на белом фоне. Рисунок будет установлен в размноженном положении, т.е. будет повторяться. (смотрите пример в приложении так отпечатки лап разного цвета). Либо полосатый фон (смотрите приложение)

10 лет назад
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)
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