Дизайн сайта компании по утилизации отходов

$250
Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок203 просмотра
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Компания занимается утилизацией мусора и бытовых отходов.

Необходимо сделать шаблон сайта в Photoshop. В шаблоне должны быть следующие страницы:

1. Главная страница:

а. Рекламный слайдер из 5 слайдов. Пример тут: https://www.wm.com/index.jsp

б. 4-5 товаров каталога мусорных контейнеров.

в. Важные клиенты компании (4-5 организаций).

г. Краткие сведения о компании со ссылкой на страницу "О компании".

2. Страница статьи (текст + изображения). О компании, Полезные статьи и пр.

3. Общая страница клиентов в виде матрицы с картинками и названием клиента.

4. Страница Контакты должна быть оформлена в уникальном стиле.

5. Страница с выводом всех товаров (контейнеров для мусора). Каталог без категорий, все товары выводятся одним списком в 1 колонку.

Параметры товаров: Изображение контейнера в квадратной рамке, Название контейнера, Объем контейнера, Масса контейнера, Габаритные размеры (Д*Ш*В, мм), Цена контейнера.

6. Страница товара с полным описанием контейнера. Все те же поля, что и выше плюс большое текстовое описание товара и кнопка купить.

Также необходим дизайн сайта для мобильных устройств. Планируется использование онлайн помощника Jivo-Site.

Цветовая гамма: фон бледно-жёлтый, зелёный.

Сайт который понравился клиенту:

http://www.p-w.ru/

Дизайн сайта
10 лет назад
B2ron
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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