Дизайн сайта компании по утилизации отходов

Добрый день Нужно разработать форму для заказа для сайта www.gmtrade.ru и две кнопки для сайта www.motodef.ru. Бюджет — 1 000 рублей. Сразу оговорюсь: я не плачу за Ваше имя и толщину портфолио, я не собираюсь переплачивать из-за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания занимается утилизацией мусора и бытовых отходов.
Необходимо сделать шаблон сайта в Photoshop. В шаблоне должны быть следующие страницы:
1. Главная страница:
а. Рекламный слайдер из 5 слайдов. Пример тут: https://www.wm.com/index.jsp
б. 4-5 товаров каталога мусорных контейнеров.
в. Важные клиенты компании (4-5 организаций).
г. Краткие сведения о компании со ссылкой на страницу "О компании".
2. Страница статьи (текст + изображения). О компании, Полезные статьи и пр.
3. Общая страница клиентов в виде матрицы с картинками и названием клиента.
4. Страница Контакты должна быть оформлена в уникальном стиле.
5. Страница с выводом всех товаров (контейнеров для мусора). Каталог без категорий, все товары выводятся одним списком в 1 колонку.
Параметры товаров: Изображение контейнера в квадратной рамке, Название контейнера, Объем контейнера, Масса контейнера, Габаритные размеры (Д*Ш*В, мм), Цена контейнера.
6. Страница товара с полным описанием контейнера. Все те же поля, что и выше плюс большое текстовое описание товара и кнопка купить.
Также необходим дизайн сайта для мобильных устройств. Планируется использование онлайн помощника Jivo-Site.
Цветовая гамма: фон бледно-жёлтый, зелёный.
Сайт который понравился клиенту:
- Похожие заказы
- $30Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется сделать дизайн посадочной страницы (Landing page) и выгрузить ее в систему http://lpgenerator.ru/ Сделать нужно в кратчайшие сроки! Бюджет обсуждается Схематическое тз в приложенииДизайн сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать сайт под строительство жилого комплекса На сайте будет информация не о разных строящихся проектах строительной компании, а об одном конкретном жилом комплексе состоящем из 8 домов. Мы можем подготовить любые рендеры, уже общие планы ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
необходим дизайн магазина мебели. требуется дизайн: 1. главная страница (слайдер, популярные товары и т.п.) 2. страница раздела в 2х цветовых исполнениях (только цвет схема) 3. страница товара 4. страница товара "на заказ" 5. страница списка ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт10 лет назад
Задача: Изменить данный дизайн http://www.optogan.ru/products/led_lamps Сайт будет подобным, но чтобы не полностью копировать оригинал, нужно что-то по мелочам изменить. Данная страница будет главной + основное это страницы каталога http://www.optogan.ru/products/led_lamps/industrial_lighting Предлагайте цену, сроки и условия сотрудничества.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть продающий текст, надо сверстать под него несложный лендинг. С дизайном подобным: maked.com.ua Пишите сразу в скайп (есть в контактах).Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть готовый шаблон http://handel.fresh-pixel.com/ с .psd исходниками. Задача: изменить некоторые элементы - иконки, дорисовать что-то. В итоге Тематика сайта - продажа банного оборудования: печи, трубы... Вообщем приблизить внешне сайт к данной тематике. Предлагайте сразу стоимость (главная, внутренние), сроки, условия ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт10 лет назад
Добоый день! Необходимо сделать дизайн для 5ти одностраничников!Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо создать новый современный дизайн для сайта tppnv.ru, и затем сверстать его в html. Основные требования: вертикальное меню. Страницы: -главная -полная страница новости. -страница сайта. -вопрос-ответ.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад