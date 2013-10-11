Дизайн сайта под строящийся жилой комплекс

Нужно сделать сайт под строительство жилого комплекса

На сайте будет информация не о разных строящихся проектах строительной компании, а об одном конкретном жилом комплексе состоящем из 8 домов. Мы можем подготовить любые рендеры, уже общие планы и планировки есть. Должна быть возможность увидеть в каком корпусе, на каком этаже, какие квартиры проданы а какие забронированы либо доступны к продаже. Должна быть лента строительства, с фотографиями и новостями. Отзывы клиентов.

Важно сделать продуманный и простой интерфейс, чтоб все было понятно, можно было легко подобрать квартиру, увидеть как будет все выглядеть, понять сколько это стоит. Дизайн должен быть легкий, светлый но вместе с тем привлекательный.