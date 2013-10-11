Дизайн сайта под строящийся жилой комплекс

Дизайн сайтовЗавершен26 заявок228 просмотров
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Нужно сделать сайт под строительство жилого комплекса

На сайте будет информация не о разных строящихся проектах строительной компании, а об одном конкретном жилом комплексе состоящем из 8 домов. Мы можем подготовить любые рендеры, уже общие планы и планировки есть. Должна быть возможность увидеть в каком корпусе, на каком этаже, какие квартиры проданы а какие забронированы либо доступны к продаже. Должна быть лента строительства, с фотографиями и новостями. Отзывы клиентов.

Важно сделать продуманный и простой интерфейс, чтоб все было понятно, можно было легко подобрать квартиру, увидеть как будет все выглядеть, понять сколько это стоит. Дизайн должен быть легкий, светлый но вместе с тем привлекательный.

Дизайн сайта
10 лет назад
Cruiser_Group
Владимир 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Snegopad
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$500
8 дней
Работой очень доволен. Все выполнено качественно и в срок. Кроме того принимал участие в обсуждение всех нюансов что упростило работу.
С Владимиром отлично сработались, проект реализовали быстро и без проблем. Спасибо за сотрудничество!
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