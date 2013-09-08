Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок231 просмотр
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Есть готовый шаблон http://handel.fresh-pixel.com/ с .psd исходниками.

Задача: изменить некоторые элементы - иконки, дорисовать что-то.

В итоге Тематика сайта - продажа банного оборудования: печи, трубы...

Вообщем приблизить внешне сайт к данной тематике.

Предлагайте сразу стоимость (главная, внутренние), сроки, условия работы.

Дизайн сайта
10 лет назад
enerbe
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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