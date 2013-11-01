Дизайн для сайта каталога .

Магазин будет продавать нетбуки, планшеты и т.д, диз должен быть простой но запоминающийся, страницы нужны три: главная, страница категорий, карточка товара. Структуру меню вышлю рисованной от руки, что примерно нравится -в скрине.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим прорисовать дизайн сайта каталога сто. Прорисовываем 3 страницы. Лого, корпоративные элементы - все есть. Эскизы есть. Есть макеты как рисовать не надо!
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