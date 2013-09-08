Разработчик Front-End

Необходимо создать дизайн для фермерского хозяйства Бриф есть Просьба не беспокоить меня в личке и скайпе Пишите все сюда( я закрываю от всех ваши предложения) Граждане начинающие - прошу меня тоже не беспокоить! Вы должны рисовать сайты коммерческие и ...