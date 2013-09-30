Дизайн "шапки" на главной странице

$50
Дизайн сайтовЗавершен7 заявок260 просмотров
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разработка макета дизайна "шапки" на главной станице сайта интернет магазина для собак. Дизайн кнопок на главной странице и кнопки корзины. Скрин прилагается. Опыт и вкус дизайнера для консультаций по сочетанию цветов и восприятия сайта.

10 лет назад
taira
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
LNF
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
18 отзывов(-1)
10 лет назад
$50
2 дня
Внимательный, чуткий исполнитель, относящийся с уважением и терпением к пожеланиям заказчика. Хорошо работает в команде. Всем советую. результатом довольна.
Спасибо за интересный проект! Было приятно общаться и работать! Мои рекомендации!
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