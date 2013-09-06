Поменять цвет и форму выпадающего меню профиля

$30
Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок183 просмотра
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Сайт на LiveStreet CMS. При авторизации на сайте появляется выпадающее меню юзера. Необходимо поменять его цвет и сделать закругленные углы, так чтобы было гармонично. Прикрепляю 2 скриншота чтобы было понятней.

10 лет назад
Daniel_Spb
Даниил 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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