Дизайн главной страницы сайта (шапка)

$50
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок184 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На главную страницу сайта скомпоновать дизайн из 4-5 фотографий и обработать.

10 лет назад
Luckforever1
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
himrina
Ирина 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
10 лет назад
$50
2 дня
Спасибо большое Ирине за профессиональную работу. Работа выполнена чётко и в срок, учтены все мельчайшие детали и пожелания. Очень рекомендую к сотрудничеству!
Вячеслав, было очень приятно совместно работать. Четко поставлена задача проекта. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Дизайн главной страницы сайта и логотип

    $130

    Требуется дизайн для главной страницы сайта poisk.aero. Нужен логотип + собственно дизайн. Дизайн по ширине — не «резиновый», нужны поля справа-слева. Должны быть отображены: таблица последних найденных лучших цен по 10 аэропортам с группировкой по странам и переключением ...

    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется перерисовать дизайн из макета

    Требуется перерисовать имеющийся макет сайта. Нужно подойти к проекту творчески, что-то добавить при дизайнерском решении. Макет не полностью, всего несколько страниц. Стоимость договорная, предлагайте.

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Шаблон на MailChimp + коммерческое предложение

    Заказчик - студия дизайна и визуализации.В стиле компании необходимо сделать шаблон для рассылки. Если вы можете взяться за такую работу, то за какую сумму и в какие сроки сможете выполнить? Логотип, контакты и т.д. вышлю. ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать существующий дизайн.

    Есть макеты в psd , есть недоверстанный сайт , есть идеи по внешнему виду сайта Все это нужно собрать воедино и выдать макеты в psd (со всеми правками заказчика) т.е. где-то поправить кнопки, где-то ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать дизайн шапки блога

    $50

    Нужно сделать дизайн шапки для блога "о наручных часах, стиле и моде". Лаконичный стильный дизайн на светлом фоне. Размер 940 на 100 пикс. Остальные данные по содержанию сообщу выбранному исполнителю.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн раздела каталога

    $500

    Есть сайт уже готовый. Решили сделать раздел с каталогом товаров и оформлением заказа, для которого и требуется отрисовать дизайн в соответствии с фирменным стилем и стилем самого сайта.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн строительно сайта

    $150

    Здравствуйте, коллеги! Для выполнения регулярных заказов требуется хороший дизайнер с адекватными расценками. Объем заказов 5-8 дизайнов в месяц. Первый проект уже есть, описание ниже. --------------- Требуется дизайн строительной компании, главная+типовая внутренняя страница. Бриф прикладываю. Пример того что нравится: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется дизайнер, верстальщик

    Здравствуйте, коллеги. На периодические сдельные работы требуются дизайнер и верстальщик. Идеально, если в одном лице. В предложениях прошу указать: опыт, несколько ваших лучших работ, финансовые аппетиты (за одну работу: 2-3 варианта черновика, возможные правки, окончательная ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад