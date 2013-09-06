Требуется дизайнер

На главную страницу сайта скомпоновать дизайн из 4-5 фотографий и обработать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компании требуется на сдельной основе дизайнер сайтов.
Есть постоянные заказы на сайты, требуется человек на сдельной основе.
Дизайн от 5000 до 30 000 рублей за сайт.
Все подробности при личной встрече в СПБ
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