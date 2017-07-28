Требуется перевод текста с английского языка на русский. Прикреплен файл для перевода. Ожидается информация о стоимости и сроках выполнения работы.
- Переводы1 исполнительЗакрыт3 года назад
Необходим скрипт для ввода данных (ФИО, дата, дата рождения, пол, результат) с сохранением в MySQL. Для каждого клиента должна формироваться HTML-страница с QR-кодом и возможностью сохранения в PDF. Оператор должен видеть список всех клиентов и иметь возможность их удалять. Эстетика страницы вывода — простая и привлекательная.Базы данных1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $5
На сайте - одностраничный сайт - имеются кнопки - Отправить заявку (сделать заказ) Нужно сделать чтобы при нажатии на кнопку всплывало окно куда человек вводит - Имя, Телефон и Сообщение. После заявка отправлялась на ...Завершен4 года назад
Необходимо разработать дизайн банки, в приложении предоставлены примеры. Состав такой же, необходимо сделать новый дизайн, чтобы банка сама себя продавала. Название сообщу в личку выбранному исполнителюДизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $20
Первые 3 картинки фото пустой бутылки на которую требуется наклейка. В бутылке будет сухая смесь, которая будет пересыпаться из пакетов. В интернете много информации по этой смеси можно черпать тексты оттуда. ...Дизайн продукции2 исполнителяЗавершен6 лет назад
В приложении к тексту прикреплены картинки бутылки и продукты. Мамахуана - сухая смесь. Этикетка - Картинка, адрес сайта - mamajuana.biz, MAMAJUANA - по анг., и по русски - МАМАХУАНА https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0 ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сверстать сайт из psd. Главная страница с видео, остальные в принципе простые, текст и картинки. Макеты прилагаю Сайт по ссылке - https://yadi.sk/d/Pe1vitQL3Z6ymxЗавершен7 лет назад
Требуется сделать полный редизайн главной страницы и всех разделов сайта www.ledpiter.ruДизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
182х139 пикселя в png Сайт - www.ledpiter.ru Иконки для главной страницы все изменить, нарисовать новые, чтобы привлекали внимание посетителей. Добавить иконки для разделов которых нет на главной: ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $10
Компании LEDPITER требуется обклеить автомобиль. Нужен дизайн в хорошем стиле. Делал дизайнер нам на Тойоту версо но нам НЕ нравится, нужно что-то более креативное. Сайт компании - www.ledpiter.ru ...Дизайн продукции3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется на сайте - boomerscity.ru добавить в 2-х местах - на главной и в контактах в форме отправке сообщений Captch-yВеб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо запрограммировать форму отправки сообщений - Заказать звонок на сайте ledpiter.ru, форма открывается, надо чтобы отправляла сообщения на почту.Завершен9 лет назад
Необходимо качественно сверстать сайт в сжатые сроки и по приемлемой цене. Образцы страниц для верстки можно скачать по адресу: http://ledpiter.ru/ledpiter.rar Жду предложений. Указывайте сроки и цену.Завершен9 лет назад
Необходимо сделать на сайте меню с иконками. Есть сайт - http://mega-geo.ru/ нужно сделать вертикальное меню с иконками как на сайте - http://cgt-bel.ru/, чтобы администратор сам мог прикреплять иконки к меню добавляя раздел.Завершен9 лет назад
Требуется сверстать небольшой сайт. Интересует стоимость и сроки исполнения.Завершен9 лет назад
- $50
Требуется сверстать несложный сайт. На главной сделать таймер обратного отсчета. Сделать формы обратной связи и заказа звонка с функцией отправки на почту.Завершен10 лет назад
- $50
Требуется сделать афишу, флаер и баннер для выставки трансформеров. Наши группы: http://vk.com/kibertronspb http://vk.com/kibertron_spb http://vk.com/robolandspb Официальный сайт выставки: http://robolandspb.ru 1 мая - 30 ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад
Баннер на ворота — основное изображение должно быть 226см на 260см , + нужен припуск по 10 см с каждой стороны, итоговый размер макета с учётом припуска должен быть 246 cm на 280 cm. ...Наружная реклама32 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо быстро сверстать сайтЗавершен10 лет назад
Необходимо сверстать сайт. Исходник в в Adobe Illustrator. Сайт небольшой, сложностей особых нет. Скриншоты прикрепил. Интересую сроки и цена.Завершен11 лет назад