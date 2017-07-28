rchertkov

Роман rchertkov

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Ermite1408
Виктор 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Форма отправки заявки с сайта и убрать не нужные js и css
CSSJavaScript
Хорошо поставленная задача, оплата моментальная. Спасибо, буду рад сотрудничать дальше!
Спасибо, Виктору советую за оперативно выполненную работу. Сделал всё на высшем уровне, советую как ответственного исполнителя. Буду ещё обращаться.
Ответный отзыв
anastasiailova
33 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Разработать дизайн банки
Все чудесно. Хороший заказчик с четким заданием. Приятно было с вами работать.
Отличный исполнитель, остался полностью доволен результатами работы
Ответный отзыв
KrukovskaN
35 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Необходимо разработать наклейку для стеклянной бутылки
Все отлично, четкое ТЗ. Однозначно РЕКОМЕНДУЮ!
Всё хорошо заказ принят, спасибо исполнителю
Ответный отзыв
Eugene1345
Евгений 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Требуется сверстать сайт
Отличный заказчик , понравилось работать с Романом. Сразу предоставил все нужные файлы , всегда был на связи и отвечал на вопросы. Рекомендую.
Отличная работа, всё быстро и хорошо. Знает свою работу, рекомендую!
Ответный отзыв
andrey-fortune
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Требуется сделать полный редизайн сайта
Все прошло на отлично Понятная постановка задачи. Быстрый фидбек. Клиент всегда на связи. Оплата без задержки. Рекомендую к сотрудничеству.
Приятно работать с такими людьми как Андрей. Всё выполнено качественно, в срок с чётким пониманием требований заказчика. Спасибо!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов