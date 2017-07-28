Необходим скрипт для ввода данных (ФИО, дата, дата рождения, пол, результат) с сохранением в MySQL. Для каждого клиента должна формироваться HTML-страница с QR-кодом и возможностью сохранения в PDF. Оператор должен видеть список всех клиентов и иметь возможность их удалять. Эстетика страницы вывода — простая и привлекательная.