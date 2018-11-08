Web-designer

Привет, друзья!

Меня зовут Наталья, мне 28 лет.

Я начинающий веб-дизайнер, но искренне люблю веб-разработку и графический дизайн в целом, активно изучаю новые стандарты.

Дизайн – первое, что видит Ваш клиент на Вашем сайте.

Именно дизайн помогает сделать простого посетителя Вашим покупателем.

Я предлагаю разработку продающего, и при этом яркого, эмоционального дизайна сайтов в любой стилистике.

Вы гарантировано получите продающий сайт, отвечающий современным тенденциям веб-разработки.

- Оптимальные сроки выполнения работ;

- Четкое соблюдение сроков сдачи проекта;

- Индивидуальный подход;

- Адаптация под мобильные устройства и планшеты;

- Адекватная цена. По умолчанию.

- Всегда на связи. В разумных пределах =)

Готова приступить в любое время.

E-mail: [email protected]

Тел. +38 (093) 2100257 (тел., Viber)

FB: www.facebook.com/natalia.krukovska.7

Что для меня главное?

Пожалуй, создавать ценность. Мне нравится осознавать, что мои проекты и сайты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей.

Пусть это и звучит где-то шаблонно, пусть, зато осознанно.