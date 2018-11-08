Привет, друзья!
Меня зовут Наталья, мне 28 лет.
Я начинающий веб-дизайнер, но искренне люблю веб-разработку и графический дизайн в целом, активно изучаю новые стандарты.
Дизайн – первое, что видит Ваш клиент на Вашем сайте.
Именно дизайн помогает сделать простого посетителя Вашим покупателем.
Я предлагаю разработку продающего, и при этом яркого, эмоционального дизайна сайтов в любой стилистике.
Вы гарантировано получите продающий сайт, отвечающий современным тенденциям веб-разработки.
- Оптимальные сроки выполнения работ;
- Четкое соблюдение сроков сдачи проекта;
- Индивидуальный подход;
- Адаптация под мобильные устройства и планшеты;
- Адекватная цена. По умолчанию.
- Всегда на связи. В разумных пределах =)
Готова приступить в любое время.
E-mail: [email protected]
Тел. +38 (093) 2100257 (тел., Viber)
FB: www.facebook.com/natalia.krukovska.7
Что для меня главное?
Пожалуй, создавать ценность. Мне нравится осознавать, что мои проекты и сайты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей.
Пусть это и звучит где-то шаблонно, пусть, зато осознанно.
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