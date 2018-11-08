KrukovskaN

Наталия Круковская KrukovskaN

 
33 годаУкраина/Львов
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Web-designer

Привет, друзья!

Меня зовут Наталья, мне 28 лет.

Я начинающий веб-дизайнер, но искренне люблю веб-разработку и графический дизайн в целом, активно изучаю новые стандарты.

Дизайн – первое, что видит Ваш клиент на Вашем сайте.

Именно дизайн помогает сделать простого посетителя Вашим покупателем.

Я предлагаю разработку продающего, и при этом яркого, эмоционального дизайна сайтов в любой стилистике.

Вы гарантировано получите продающий сайт, отвечающий современным тенденциям веб-разработки.

- Оптимальные сроки выполнения работ; 

- Четкое соблюдение сроков сдачи проекта; 

- Индивидуальный подход;

- Адаптация под мобильные устройства и планшеты;

- Адекватная цена. По умолчанию.

- Всегда на связи. В разумных пределах =) 

Готова приступить в любое время. 

E-mail: [email protected]

Тел. +38 (093) 2100257 (тел., Viber)

FB: www.facebook.com/natalia.krukovska.7

Что для меня главное?

Пожалуй, создавать ценность. Мне нравится осознавать, что мои проекты и сайты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей.

Пусть это и звучит где-то шаблонно, пусть, зато осознанно.

Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
rchertkov
Роман 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Необходимо разработать наклейку для стеклянной бутылки
Всё хорошо заказ принят, спасибо исполнителю
Все отлично, четкое ТЗ. Однозначно РЕКОМЕНДУЮ!
Ответный отзыв
vadvaka
Вадим 
35 летНидерланды
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Нужны баннеры для сайта и рекламы казино
Полностью доволен работой, спасибо! РЕКОМЕНДУЮ!
Все отлично, четкое ТЗ. РЕКОМЕНДУЮ всем веблансерам к сотрудничеству.!
Ответный отзыв