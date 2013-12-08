Ре-дизайн несложного сайта

Работа для веб дизайнера, иллюстратора. Имеется макет главной страницы сайта (уже используется на сайте), который нам очень нравится. Необходимо переделать макет так, чтобы он не был клоном уже готового сайта. Нельзя перемещать элементы, блоки. Нужно ...